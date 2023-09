Terra Amara trame 25-30 Settembre 2023

(Di mercoledì 20 settembre 2023) 25Zuleyha soffre per la morte di Yilmaz. Demir la supporta e Zuleyha, per difendere la reputazione dello stesso Demir, vuole lasciare la tenuta. Tuttavia, Demir la invita a restare. La spontaneità di Uzum e Adnan tocca il cuore di tutti. Anche Mujgan piange per la morte di L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Curiosità: Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) è un serial televisivo turco composto da 141 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022.

Le anticipazioni italiane diper la settimana dal 23 al 29 settembre 2023 ci svelano che assisteremo al triste epilogo della storia d'amore tra Yilmaz e Züleyha . L'Akkaya muore e lei fa fatica a riprendersi. ...Nuovo appuntamento oggi mercoledì 20 settembre 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna la nonnina scambia Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima. Ciò infastidisce Saniye, che appoggia Gaffur nella scelta di trasferirsi in ...

Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succede in Terra Amara Yilmaz fa un incidente, sopravvive Le anticipazioni della soap opera!Come finisce Terra Amara su Canale 5 La soap opera turca campionessa di ascolti continuerà la sua messa in onda fino alla primavera del 2024, per poi concludersi. Come raccontano le anticipazioni sul ...