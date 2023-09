Terra Amara Anticipazioni 21 settembre 2023 | Yilmaz si riprende Zuleyha e Mujgan si riconciliano!

Curiosità: Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) è un serial televisivo turco composto da 141 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena giovedì 21 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Yilmaz esce dal coma.

Terra Amara, anticipazioni turche: Yilmaz muore. Il personaggio interpretato da Ugur Günes perde la vita nel corso della terza stagione.Le anticipazioni di Terra Amara ci dicono che sabato 23 settembre va in onda una puntata imperdibile: un personaggio storico esce di scena.