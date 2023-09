Ternana Vs Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Gli umbri per uscire dalla crisi, gli altoatesini per cercare conferme in chiave playoff.Vssi giocherà sabato 23 settembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Liberati.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli umbri sono entrati in un tunnel senza via d’uscita avendo collezionato quattro sconfitte e un pareggio. Nell’ ultimo turno è arrivata la sconfitta a Coma per 2-1. Gli altoatesini stanno ripetendo lo stesso avvio di campionato dello scorso anno, inserendosi già nei primi dieci posti. La squadra di Bisoli è attualmente ottava in classifica, frutto di 2 vittorie e due pareggi. LE(4-3-1-2): Iannarilli, Diakite, ...