Tennis | Wta Guangzhou | Bronzetti ai quarti

(Di mercoledì 20 settembre 2023), 20 set. -(Adnkronos) - Lucia, unica azzurra in gara nel torneo Wta 250 di, in Cina (cemento, montepremi 259.303 dollari) raggiunge idi finale. La 24enne riminese di Villa Verucchio, numero 60 del ranking, ha sconfitto 6-3, 6-3 negli ottavi la giapponese Mouka Uchijima, numero 173 del mondo, entrata in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nel suo terzo quarto di finale stagionale nel circuito Wta dopo Rabat e Bad Homburg, l'ottavo in carriera, affronterà la belga Greet Minnen, numero 68 Wta, che ha sconfitto 7-6 (9-7), 6-7 (5-7), 6-4 la britannica Harriet Dart, numero 151 del mondo. Le due non si sono mai incontrate.

Curiosità: La Women's Tennis Association (WTA) è l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo. Il suo corrispettivo maschile è l'ATP. La WTA organizza e gestisce i tornei tennistici femminili, compresi quelli facenti parte del circuito omologo ai Master Series maschili. Inoltre compila settimanalmente la classifica mondiale delle tenniste professioniste ("Ranking WTA"), importante per determinare le teste di serie dei vari tornei e quindi gli incontri di tabellone.

Camila Giorgi, il terzo look sfoggiato dalla tennista in Messico fa strage di cuori: minigonna e trasparenze, una combo micidiale. Ogni volta ne sferra uno nuovo di zecca. Diverso dal precedente e, se ...Lo scorso 12 settembre, l'InternationalIntegrity Agency ha annunciato che Simona Halep dovrà scontare una squalifica di quattro anni per doping; squalifica, contando il giorno in ...

WTA Guangzhou 2023: Lucia Bronzetti ai quarti, Uchijima battuta in due set OA Sport

Guangzhou, 20 set. - (Adnkronos) – Lucia Bronzetti, unica azzurra in gara nel torneo Wta 250 di Guangzhou, in Cina (cemento, montepremi 259.303 dollari) raggiunge i quarti di finale. La 24enne rimines ...GOLF — DP World Tour: The Cazoo Open De France, First Round, Le Golf National - Albatros Course, Guyancourt, France 3 p.m. 6 a.m. TENNIS — Guangzhou-WTA Quarterfinals, Zhuhai-ATP Early Rounds 3 p.m.