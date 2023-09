Tennis | Nadal | “2024 mio ultimo anno | ma potrei anche non tornare più Djokovic? Il migliore | lo dicono i numeri”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “C’èla possibilità che io non possa riprendermi e non giocare più. Spero che non sia così, ma bisogna essere realistici”. Altra intervista per Rafael, questa volta al quotidiano As, ma parole che suonano più o meno uguali a quelle rilasciate il giorno prima a Movistar+. Ildovrebbe essere l’sul circuito e non è detto che ci tornerà su quei campi in giro per il mondo. “Per ora – dice – sembra che sia andato tutto bene, ma è stata un’operazione importante e la verità è che bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Cammino con i piedi di piombo, cercando molto lentamente di assimilare le cose che facciamo giorno per giorno. Penso che sarà il mio. Sono abbastanza convinto”., però, non vuole mettere un punto ...