Tenet | la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tutto si può dire del cinema ditranne che sia semplice, immediatamente fruibile per il pubblico. L’autore inglese, trionfatore al box office con Oppenheimer, ama sfidare spettatrici e spettatori, con storie cervellotiche, interpretabili in mille maniere, mai noiose. Prendete, ad esempio, lungometraggio del 2020, enigmatico e complesso. Si tratta di una spy-story dalle implicazioni filosofiche sul senso del tempo, uno dei fattori chiave della poetica di(vedi Interstellar). Un po’ come se 007 (chepotrebbe addirittura dirigere) fosse finito in una macchina in grado di creare una realtà parallela che scorre all’indietro. Che sia un tempo reale, percepito, anticipato o solo immaginato, questo elemento è il sale di ogni opera di. Ma come vedremo ...

Tenet è un film del 2020 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan.

Ma come vedremo nella spiegazione del finale di Tenet, anche la pietanza in sé è molto prelibata. Per provare a portarvi per mano in quella che è una vera e propria esperienza metafisica, scomporremo ...L’unico modo per salvare il mondo sembra essere racchiuso nella misteriosa parola “Tenet” e per fronteggiare la minaccia globale, i due agenti speciali dovranno svolgere le loro azioni in qualcosa al ...