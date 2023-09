Tenet in streaming

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il film legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO Prime Video Non disponibile 3.99 € (4K, HD, SD) 7.99 € (4K, HD, SD) Itunes Non disponibile 3.99 € (HD) 3.99 € (HD) RakutenTv Non disponibile 3.99 € (4K, HD) 7.99 € (4K, HD, SD) Google Play Non disponibile 3.99 € (4K) 9.99 € (4K) Microsoft Store Non disponibile 3.99 € (4K, HD, SD) 7.99 € (4K, HD, SD) Regia: Christopher NolanGenere: Azione/Fantascienza/Thriller/SpionaggioAnno: 2020Paese di produzione: Stati Uniti ...

Curiosità: Tenet è un film del 2020 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan.

Nell’estate 2020 in tanti sono andati a vedere “Tenet”, lanciato prima in Europa che in Usa, di cui si parla molto. E in tanti sono rimasti delusi nel senso che non hanno capito di che cosa si ...Mentre Nolan conquista i cinema di tutto il mondo con Oppenheimer, diventato il film biografico che ha più incassato al mondo, stasera su Italia 1, mercoledì 20 settembre 2023, arriva in prima visione ...