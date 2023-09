Telespettatrice del GF commenta la nuova edizione | Signorini risponde

Leggi su biccy

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Più che cambio di rotta quella al Grande Fratello è una vera rivoluzione, sia nella scelta del cast, che nella narrazione e il cambio di opinionista. Se gli ascolti sono in continuo calo e su Twitter c’è stato un evidente crollo delle interazioni, ci sono anche persone alle quali questapiace. In particolare unaha voluto scrivere ad Alfonsoper fargli i complimenti per le scelte che lui e gli altri autori hanno fatto per questa stagione ripulita, più abbottonata e morigerata del reality. Io a RIo ci volevo essere, perché ero innocente e sono innocente. #GrandeFratello pic.twitter.com/5efsmjrHZQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2023 La signora Loredana: i complimenti delladel Grande Fratello Vip. La signora Loredana ha ...