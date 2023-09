Tariffe sulla liquidità per spostare i soldi fuori dai conti Così le banche fanno extra-profitti a spese dei clienti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Come volevasi dimostrare. L'amministratore delegato del Gruppo Unicredit, con uno stipendio di 9,5 milioni, intervenendo alla Bank of America Conference ha dichiarato: “Icorrenti sono un servizio che si usa per pagare le bollette e fare un sacco di altre cose, ma se un cliente vuole che i suoisiano remunerati deve investire ispostandoli dal conto corrente” Segui su affaritaliani.it

Curiosità: Le tariffe di distribuzione e misura del gas naturale sono fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) e sono dirette a remunerare gli operatori della distribuzione del gas per i servizi resi all'utente finale in ragione dei contratti di concessione locale di cui sono titolari.

Invece le installazioni acquatiche sono ancora lì, come la pedanaspiaggia e le casette ...(da lì partono i 120 giorni scaduti il 13 settembre) in una nuova domanda per USO PUBBLICO CON...... " Dobbiamo trovare un'intesaproposta per regole condivise sul bilancio Ue . Sì a regole di ... moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più STRUMENTI I Comparatore diinternet casa, ...

Le migliori tariffe energia elettrica di Settembre 2023 | SosTariffe.it SOStariffe.it

Ryanair, Antitrust apre istruttoria: ipotesi abuso di posizione ... Il Riformista

Prosegue senza sosta il lavoro sul termovalorizzatore di Roma ... sono state richieste da parte di Roma Capitale una riduzione della tariffa di conferimento e un miglioramento degli aspetti tecnici ...In Europa c'è una carenza critica di autisti di camion. Anche negli USA la situazione è preoccupante, con molti autisti senza lavoro ...