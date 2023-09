Taranto | sequestro di due chili di cocaina | un arresto Contrasto al traffico di droga

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Pensavano di passare inosservati per le vie del quartiere Tamburi di, a bordo della loro utilitaria. Ma la presenza in quella zona di una “normale” coppia, proveniente da un altro noto quartiere di, ha destato, invece, i sospetti dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di. Dopo averli pedinati ed osservati hanno deciso di fermali e procedere ad un controllo finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’intuito degli investigatori ha dato i suoi frutti: a bordo dell’auto la coppia trasportava in uno zaino, senza neanche preoccuparsi troppo di nasconderlo, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, verosimilmente. La perquisizione è stata opportunamente estesa anche all’abitazione dei giovani, nella quale è stato ritrovato un ...

Curiosità: Lo stabilimento ILVA di Taranto è localizzato nel quartiere Tamburi e, precisamente, nell'area compresa tra la strada statale 7 Via Appia, la Superstrada Porto-Grottaglie, la strada Provinciale 49 Taranto-Statte e la strada provinciale 47, per una superficie complessiva di circa 15,45 km².

Taranto: sequestro di due chili di cocaina, un arresto Noi Notizie

Taranto, autospurghi sversano reflui nelle condotte AqP anziché nel depuratore: sequestri La Gazzetta del Mezzogiorno

Pensavano di passare inosservati per le vie del quartiere Tamburi di Taranto, a bordo della loro utilitaria. Ma la presenza in quella zona di una “normale” coppia, proveniente da un ...Pensavano di passare inosservati per le vie del quartiere Tamburi di Taranto, a bordo della loro utilitaria. Ma la presenza in quella zona di una “normale” coppia, proveniente da un altro noto ...