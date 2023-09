Tale e Quale Show | Cristina Scuccia assente | “Non me ne frega niente!” | giudice la stronca

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Era stata inizialmente annunciata come concorrente di, ma alla fine, l’ex suora di The Voice, non ci sarà. Oggi si è tenuta la conferenza di presentazione della nuova edizione del programma condotto nel venerdì sera da Carlo Conti. A parlare dell’assenza diè stato proprio il padrone... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Curiosità: Tale e quale show è un programma televisivo italiano che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti e in replica su Rai Premium.

...- 'L'Ugl ha chiesto di conoscere preventivamente il piano industriale della Società in maniera... unica via per un piano di espansione strutturale con ilsi auspica si possano assumere i ...Era stata inizialmente annunciata come concorrente diShow , ma alla fine Cristina Scuccia , l'ex suora di The Voice , non ci sarà. Oggi si è tenuta la conferenza di presentazione della nuova edizione del programma condotto nel venerdì sera ...

Carlo Conti: A Tale e Quale Show tra 10 anni sarò in giuria. Nuovo conduttore Dianetti farà parlare di sé Fanpage.it

Carlo Conti Conduce un Nuovo Capitolo dell'Emozionante Spettacolo con una Giuria Stellare e Concorrenti Eccezionali.Parola d'ordine leggerezza e divertimento, premette il padrone di casa Carlo Conti al comando del fortunato programma che conduce su Rai1 sin dal 2012. (ANSA) ...