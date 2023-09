Tale e Quale Show 2023 al via con Carlo Conti | Panariello | Malgioglio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Torna il venerdì sera di Rai1 con, confermati in giuria Cristiano, Loretta Goggi e Giorgioe un cast di 12 artisti Dopo il grande successo dello scorso anno, venerdì 22 settembre torna con la sua tredicesima edizione, il varietà di punta di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Come sempre la conduzione e la direzione artistica sono affidate a. Otto puntate il venerdì sera e 12 concorrenti Saranno otto puntate all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni, per unoentrato di diritto nella storia della televisione italiana, da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social che anche ...

Curiosità: Tale e quale show è un programma televisivo italiano che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti e in replica su Rai Premium.

Il programma torna in onda dal 22 settembre. Dopo il grande successo dello scorso anno, venerdì 22 settembre torna con la sua tredicesima edizione 'Show', il varietà di punta di Rai 1 prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Come sempre la conduzione e la direzione artistica sono

Tale e quale Show torna con una nuova edizione con Carlo Conti al timone della trasmissione. Il programma che emula personaggi del mondo dello spettacolo tra musica e coreografie è pronto ...Oggi, mercoledì 20 settembre, noi di ComingSoon abbiamo assistito alla conferenza stampa della tredicesima edizione di Tale e Quale Show. Scopriamo insieme quali novità ci aspettano!