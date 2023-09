Tabellone Wta Guangzhou 2023 | c’è Lucia Bronzetti | Linette guida il seeding

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ildel torneo Wta 250 di, che si svolge nella città cinese su campi in cemento. Si torna quindi in Asia dopo quattro anni e il main draw dell’evento vede anche la presenza di. L’azzurra è la quarta testa di serie e attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Are ilè Magda, opposta al primo turno alla britannica Burrage. Dall’altra parte delc’è invece Lin Zhu, che se la vedrà con Kalinskaya all’esordio. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA 250SECONDO TURNO (1)b. Saville 6-0 7-6(0) (5) Masarova b. (Q) Golubic 6-1 3-6 7-6(7) (3) ...