Tabellone Atp Zhuhai 2023 | Khachanov primo favorito | al via anche Arnaldi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ildel torneo Atp 250 di, che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Karenprova a mettersi alle spalle i problemi fisici che hanno condizionato la sua estate e si presenta in questotorneo asiatico come prima testa di serie del. SecondoCameron Norrie, mentre numero tre e quattro sono altri due tennisti martoriati dagli infortuni negli ultimi mesi, ovvero Struff e Korda. Presenteil nostro Matteo, che volerà dall’Italia alla Cina per sfidare alturno l’ostico Karatsev. In caso di vittoria, pronto ad attenderlo Andy Murray. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY...

Curiosità: L'ATP Tour 2023 è un insieme di tornei organizzati dall'ATP divisi in quattro categorie: tornei del Grande Slam (supervisionati dall'ITF), Masters 1000, 500 e 250, oltre alla United Cup introdotta quest'anno. Il programma comprende anche la Coppa Davis (organizzata dall'ITF), i due tornei di fine anno: ATP Finals e Next Generation ATP Finals e l'evento d'esibizione Laver Cup.

Sorteggiato ildelle Finals di Coppa Davis, l'Italia tira un respiro di sollievo: evitate Serbia (... I tennisti di punta sono Griekspoor (24 nel ranking) e van de Zandschulp (68) che sono ...PRINCIPALE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Arnaldi e Karatsev scenderanno in campo ... Anche Sportface.it seguirà l'250 di Zhuhai 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in ...

Il canale di riferimento dell'ATP 250 di Chengdu è Sky Sport Tennis, in streaming anche su NOW. I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli e Gaia Brunelli, con il commento ...