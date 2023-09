Sylvester Stallone a Roma in Trattoria

Curiosità: Sylvester Enzio Stallone (IPA: [st'lon]; New York, 6 luglio 1946) è un attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e pittore statunitense, principalmente conosciuto per l'interpretazione di due tra i più celebri ed iconici personaggi della storia del cinema, Rocky Balboa e John Rambo, protagonisti di due popolari saghe cinematografiche iniziate con le pellicole Rocky (1976) e Rambo (1982). Nel 2010 ha dato vita alla serie The Expendables, creata per omaggiare i blockbuster d'azione degli anni ottanta e novanta.

Il discusso House of Gucci aprirà quindi una nutrita serie di film da tutto il mondo (fra i molti vedremo Creed di, The Father di Florian Zeller, La fiera delle illusioni di ...Gucci è il secondo classificato:fa strage di fan a Roma Il secondo posto del podio va a Gucci con 2.891 citazioni. Il primo picco si registra il 1° settembre, con ben 294 articoli ...

Sylvester Stallone esclude un Rambo 6: "Cosa dovrei combattere L'artrite" BadTaste.it Cinema

Sylvester Stallone dice addio a Rambo: "No a nuovo film, mica posso combattere l'artrite" Everyeye Cinema

Ecco le prime reazioni pubbliche al nuovo capitolo della saga de I mercenari, con protagonista Sylvester Stallone.Ed è subito azione: a neanche un minuto dall’inizio de ‘I Mercenari 4 – Expend4bles’ sono immediatamente botte da orbi. I fan del franchise, nato grazie alla voglia di Sylvester Stallone ormai più di ...