Svelato cosa migliora la salute mentale dopo i 65 anni | ricerca pazzesca | incredibile tutto ciò

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La chiave dellai 65d’età. Le ricerche scientifiche rivelano come promuovere il benessere psico-fisico anche durante la terza età. L’avanzare dell’età e il conseguente invecchiamento dell’organismo comporta, inevitabilmente, affrontare sfide in termini di. Non si parla soltante dello stato fisico. Anche mantenere una mente attiva e vitale è fondaQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.