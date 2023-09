(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'analisi del circuito dove nel week end si corre il GP del Giappone: tracciato, con curve di vario raggio, non impegnativo per i freni secondo i dati della Brembo, ma con la chicane che ...

Curiosità: Il Gran Premio del Giappone 2014 è stata la quindicesima prova della stagione 2014 del campionato mondiale di Formula 1. La gara, disputatasi domenica 5 ottobre 2014 sul circuito di Suzuka, è stata vinta da Lewis Hamilton su Mercedes, al suo trentesimo successo nel mondiale. Hamilton ha preceduto nell'ordine di arrivo il proprio compagno di squadra, Nico Rosberg e Sebastian Vettel su Red Bull Racing-Renault.

nella prima metà del. "Sono davvero contento di aver conquistato i miei primi punti in F1 a Singapore e di aver concluso una gara molto difficile. Ora non vedo l'ora di correre a, una ...

Suzuka, un giro di pista: un 'otto' difficile con la dura staccata finale La Gazzetta dello Sport

F1 Orari TV GP Giappone 2023 Suzuka: Programmazione Sky TV8 F1inGenerale

L'impegno in Super Formula, prima di esordire in F1 al posto di Ricciardo, dà a Lawson l'esperienza fondamentale sul difficile circuito nipponico. Tsunoda indica l'obiettivo: top ten in gara ...I piloti della Alpine Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno inquadrato così il weekend che li attende in Giappone a Suzuka ...