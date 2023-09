Suicidio assistito | aborto e immigrazione | le necessarie riflessioni nel mondo cattolico

Curiosità: Il suicidio assistito è l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio.

Quattro giorni fa Avvenire pubblica la notizia e la lettera di Davide, che ci lascia, dopo anni di sofferenza, con il suicido. Tanto ci sarebbe da dire, in positivo, sull'atteggiamento del quotidiano cattolico: finalmente parole umane dopo, per esempio, quelle su Welby (giudizi poco cristiani ed esequie negate, ...La vittima è un 76…, via libera in Commissione alla proposta di legge Il Ceghedaccio si racconta in un libro: 30 anni di storia della grande festa Note sull'autore Redazione ...

Cappato, richiesta d’archiviazione per suicidio assistito Il Fatto Quotidiano

Ci si potrebbe chiedere: ma a che serve la catechesi Perché non bastano i soli eventi Solo la catechesi assolve al compito indispensabile e generale di formazione, che né gli eventi, né i social pos ...Alla trasmissione “Chi l’ha visto”, il fratello di Luca Canfora ha messo in dubbio l’ipotesi del suicidio: “Mio fratello era sereno ... Ha collaborato come assistente di Danilo Donati per opere come ...