Sui migranti tutto lo spettro politico | italiano ed europeo | si sposta verso l’estrema destra

(Di mercoledì 20 settembre 2023) C’è un’immagine che manca dall’album fotografico della visita di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa: quella delle due alte rappresentanti istituzionali di Italia e Unione Europea che si confrontano e ascoltano i 1.500ancora trattenuti all’interno dell’hotspot della piccola isola italiana, dopo che questo era stato “ripulito” (copyright della stampa italiana) di altre migliaia di uomini e donne, trasferiti in altri siti lungo tutta la penisola. È un’immagine che manca non perché qualcuno l’abbia persa; semplicemente non è mai esistita. Meloni e von der Leyen nelle due ore di visita a Lampedusa hanno trovato modo e tempo per incontrare le autorità locali, per ascoltare alcuni cittadini “incazzati” perché quella che le autorità continuano a definire “emergenza” si ripete in realtà ogni anno da più di dieci anni (a breve ricorre il decennale del ...