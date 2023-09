Sudan | ONU lancia l’allarme per migliaia di morti infantili

Curiosità: Il Sudan del Sud, anche Sud Sudan o Sudan Meridionale, ufficialmente Repubblica del Sudan del Sud o del Sud Sudan, è uno Stato senza sbocco sul mare nel centro-est dell'Africa, inserito nella subregione dell'Africa orientale delle Nazioni Unite. La sua capitale attuale è Giuba, che è anche la sua città più grande, ma si prevede che la capitale, in futuro, sarà trasferita nella più centrale Ramciel. Il Sudan del Sud confina con l'Etiopia ad est, il Kenya a sud-est, l'Uganda a sud, la Repubblica Democratica del Congo a sud-ovest, la Repubblica Centrafricana a ovest e la Repubblica del Sudan a nord. Esso comprende la vasta regione paludosa del Sudd, formata dal Nilo Bianco e conosciuta localmente come il Bahr al Jabal.

... a maggio 1.200 bambini sono morti in campi profughi del. Minori di cinque anni in nove ... termini di prestito più lunghi e tassi più bassi', sono le parole del segretario generale dell'. ...Unhar - Secondo i team dell'UNHCR nello stato del White Nile in, sono morti oltre 1200 bambini rifugiati sotto i cinque anni, in nove insediamenti, nel ... Alto Commissario dell'per i ...

Sudan, Onu: 1.200 bambini morti per sospetto morbillo e malnutrizione TGCOM

Sudan, inviato Onu lascia l'incarico e lancia un monito sulla guerra ... Rivista Africa

L’ONU lancia l’allarme per migliaia di morti infantili in Sudan. Oltre mille bambini sono già morti a causa di malnutrizione e malattie.In base alle stime Onu, a Nyala vivono circa 401 mila persone e circa 95 mila ... e quasi 900 mila hanno attraversato il confine con il Ciad, l’Egitto, il Sud Sudan e si sono dirette verso altri Paesi ...