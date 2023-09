Sudan | Cnn | “Kiev dietro attacchi contro Wagner”

Curiosità: Osama bin Muammad bin Awwa bin Laden, più noto come Osama bin Laden o Bin Laden, in arabo , Usama b. Muhammad b. Awwa b. Ladin (Riyad, 10 marzo 1957 – Abbottabad, 2 maggio 2011), è stato un terrorista saudita, fondamentalista islamico sunnita. È stato fondatore e leader di al-Qaida, la più nota organizzazione terroristica internazionale, attiva a partire dalla fine del XX secolo, di stampo jihadista, responsabile tra gli altri degli attentati dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti d'America e numerosi altri attacchi con "vittime di massa" contro obiettivi civili e militari.

Gli attacchi segreti dell'Ucraina in- scrive la- segnerebbero un'espansione drammatica e provocatoria del teatro di guerra di Kiev contro Mosca. A parte una serie di attacchi di droni ...Gli attacchi segreti inGli attacchi segreti dell'Ucraina in- ha proseguito la- segnerebbero un' espansione drammatica e provocatoria del teatro di guerra di Kiev contro Mosca. A ...

Cnn: "Kiev dietro attacchi contro Wagner in Sudan" Adnkronos

Sudan, “Cnn”: l’Ucraina sta conducendo attacchi contro le Forze di supporto rapido Agenzia Nova

ALBAWABA - A special CNN investigation revealed Ukrainian special services were likely behind a series of drone strikes and a ground operation directed ...As private Russia's Wagner sets up its base in Africa, reports are emerging that Ukrainian special services were likely behind a series of drone attacks.