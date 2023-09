Subbuteo | Italia campione d’Europa Battista-gol | “Io come Grosso!” – VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il 27enne, nato e cresciuto a Napoli, ha siglato la rete decisiva per il trionfo in finale con il Belgio: ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Un’emozione indescrivibile, il merito è di tutti i compagni” Campioni. C’è un’del calcio che esulta ed è quella del. Lo fa nel modo più emozionante possibile, al “Sudden Death”, il golden gol nei supplementari che ha tenuto con il fiato sospeso 4 campi contemporaneamente. Ben 13 nazionali coinvolte, gli Azzurri hanno trionfato nella categoria Open: la più prestigiosa, dove conta il talento e non l’età. Un solo ko nella fase a gironi contro Malta, poi due vittorie contro Germania e Gibilterra (padrone di casa). Il passaggio del turno da seconda in classifica. La Spagna piegata 2-1 in semifinale, l’ultimo atto con il Belgio al fotofinish, prolungando la sfida ai ...

