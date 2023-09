Stupri | per 2 italiani su 3 non serve vietare la pornografia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Gli episodi di violenze eche si sono verificati nel nostro Paese negli ultimi mesi hanno aperto un dibattito sul tema e sono state avanzate alcune idee per tentare di limitare e controllare questo fenomeno. Una delle varie proposte formulate è stata quella di porre un divieto e un blocco allain ogni suo accesso. Soluzione che, però, secondo 2su 3 non porterebbe ad una diminuzione dei casi die violenze. E' quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.Secondo la maggioranza degli, lasicuramente può influenzare e distorcere l'idea di amore e sesso che un minorenne avrà in futuro, ma non rappresenta la causa principale che spinge un ragazzo o un uomo a commettere atti di violenza nei confronti di una ...