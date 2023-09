Stuprata dal branco | sentenza shock | il racconto della vittima

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Assolti perché fraintesero il suo consenso”. E lei, ladello stupro di gruppo, a distanza di cinque anni si ritrova ancora oggi “a dover scacciare pensieri e immagini dalla testa e dai miei incubi. Ripenso a quella sera come il giorno in cui ho perso la fiducia in tutto. Erano miei amici, gli volevo bene e pensavo ne volessero a me”. E’ da leggere l’intervista, concessa a la Repubblica, di Federica (il nome è di fantasia), la giovane che all’epoca dei fatti aveva appena diciotto anni. Il gup: “Apparente disinvoltura del comportamentoragazza” Si trovava a una festa in una casa di campagna nel Fiorentino. Con lei c’erano alcuni suoi compagni di scuola. Attorno alla mezzanotte, in giardino, subì una violenza da tre coetanei: “È accertato che ci siano stati degli atti sessuali non pienamente voluti”, ha riconosciuto il tribunale di ...