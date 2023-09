Studenti senza libri di testo | Brogna | “Ancora non sono stati distribuiti i buoni”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDa qualche settimana ha preso il via il nuovo anno scolastico 2023/2024; le famiglie sitrovate a dover fronteggiare già spese degli accessori scolastici e dei costi di trasporto. Ulteriore esigenza è quella di poter disporre, al più presto, deidi, per seguire le lezioni e non rallentare i programmi scolastici previsti. Il consigliere comunale Fernandolamenta la mancata distribuzione deilibro. “L’istruzione è un diritto per i nostri giovani ed è un dovere per le Istituzioni favorirne la tutela e l’esercizio. Ogni studente – dice– che ne abbia diritto deve essere messo in grado di poter affrontare l’anno scolastico munito dei testi necessari per l’apprendimento e la conoscenza. Ad oggi, la maggior parte degli ...