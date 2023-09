Stroppa Ho poco tempo ma lavoro per una Cremonese competitiva

Curiosità: Giovanni Stroppa (Mulazzano, 24 gennaio 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Cremonese.

... il tecnico è stato esonerato dopo l'avvioconvincente in questo campionato di Serie B. 3 ... Al suo posto potrebbe arrivare Giovanni: il tecnico, secondo quanto ripotato da Tuttomercatoweb....via energie fisiche e mentali - ha aggiunto il tecnico con un passato da giocatore in rossonero - Vediamo come riusciranno a prepararsi le due squadre in cosìtempo'. In conclusione,si ...

Giovanni Stroppa: “Alla Cremo tanta qualità a disposizione” – US ... US Cremonese

Nel tardo pomeriggio il primo allenamento guidato da Stroppa – US ... US Cremonese

Primo esonero della stagione, a Cremona, con Stroppa che subentra a Ballardini. E prima storia da raccontare, con la classe dei tifosi del Catanzaro. Ma il campo non aspetta e tra poco si tornerà a ...Ballardini paga la partenza frenata e le divergenze con il club sul mercato. Il nuovo tecnico, per lui un biennale, ha già diretto il primo allenamento .