Strage di Samarate | “rancore” verso la moglie e “paura” per i soldi | Alessandro Maja voleva “eliminare” tutta la sua famiglia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il “” di chi si sentiva “non considerato” dalla, che lo rifiutava da anni; ladi non riuscire a garantire allal’abituale sicurezza economica a causa di un errore sul lavoro che temeva – nonostante le rassicurazioni di un avvocato – potesse provocare una richiesta di danni insostenibile. Bastano 32 pagine ai giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio, che il 21 luglio scorso hanno condannato all’ergastolo, a mostrare le radici della mattanza avvenuta prima dell’alba del 5 maggio 2022a. Con una mazzetta da carpentiere, l’uomo, interior designer senza alcun reale problema economico, provocò lo sfacelo dei crani dellaStefania Pivetta, della figlia Giulia, 16 anni, e del figlio Nicolò, ...

Cronaca Italia, Alessandro Maja non vuole risarcire il figlio che ha [...] Il ragazzo, Nicolò, è l'unico sopravvissuto alla notte di violenza nel corso della quale M [...] Ora le ...Nel maggio 2022 Alessandro Maja uccise a sangue freddo la moglie Stefania, la figlia Giulia e ferì gravemente il figlio Nicolò , sopravvissuto alla. Oggi vengono rese note le motivazioni di sentenza che hanno portato alla condanna in primo grado all'ergastolo per l'uomo.

Una personalità narcisistica, problemi economici e lavorativi ingigantiti e rancore verso la moglie. Cosa c’è nelle motivazioni che spiegano perché Alessandro Maja è stato condannato all’ergastolo per ...BUSTO ARSIZIO Alessandro Giovanni Maja era "lucido" ed è stato "indotto a fare strage dei familiari" per la "paura di non riuscire più a garantire alla famiglia le precedenti condizioni di agiatezza" ...