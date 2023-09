Storica Vittoria per il Pineto | 1-0 Contro il Rimini

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Teramo - È una giornata di festa per il, che ha ottenuto la sua primain un campionato professionistico nella storia del club. La squadra ha conquistato il successoilallo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, in una partita che ha visto ilgiocare gran parte del tempo in superiorità numerica a seguito dell'espulsione di Semeraro, giocatore del, al 44' del primo tempo. La svolta decisiva della partita è arrivata all'88' quando Volpicelli, centravanti del, ha segnato il gol-con un preciso colpo di destro. Sembrava che la partita si stesse dirigendo verso un terzo pareggio consecutivo per ildopo la sconfitta di misura ad Ancona, ma Volpicelli ha dimostrato grande ...

Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Tabellino partita Pineto - Rimini Squadra in casa Pineto Squadra avversaria Rimini Al quarto tentativo è arrivata la prima,in serie C del Pineto Calcio, che ha piegato di misura il Rimini grazie ad una rete di Volpicelli al minuto 88. Brividi finali davanti a pochi intimi (429 spettatori, di cui 79 ospiti)...

Lunedì da dimenticare per Lautaro Martinez: un gruppo di quattro ladri ha fatto irruzione nel suo ristorante di Milano.