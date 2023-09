Curiosità: La National Basketball Association, comunemente nota come NBA, è una lega di pallacanestro professionistica del Nord America. La lega è composta da 30 squadre (di cui 29 negli Stati Uniti e 1 in Canada) ed è una delle principali leghe sportive professionistiche negli Stati Uniti e in Canada. È il campionato di pallacanestro professionistico maschile più importante del mondo.

Oltre addel 40% le richieste prevedono migliori condizioni di lavoro e una riduzione delle ...le tre case automobilistiche hanno incamerato 250 miliardi di dollari in profitti ma gli...Anche l'opposizione di governo, che all'inizio degliera maggioranza, non ha detto nulla, e ...e pensioni si è ridotto negli ultimi due anni in modo eccessivo e che, pur stabile o in ...

Stipendi, aumenti fino a 120 euro con il taglio del cuneo e l’Irpef a tre aliquote: calcoli e importi ilmessaggero.it

Stipendi, aumenti in busta paga con l'estensione della prima aliquota Irpef fino a 28mila euro: le simulazioni ilmattino.it

Arrivano i soldi per gli statali: il governo punta sulla riconferma del bonus una tantum per il 2024. Con la Funzione pubblica e Mef a caccia delle risorse per rinnovare i contratti del ..."Vi siete aumentati lo stipendio e non ci sono più soldi per il paese". La critica all’amministrazione comunale arriva dalla lista civica Per San vittore Olona Salmoiraghi Sindaco che ha fatto i conti ...