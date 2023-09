Steven Spielberg a Napoli | pizza da Michele a Forcella FOTO

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è statografato a, nell’Antica Pizzeria da, che si trova nel quartiere. Ladel regista di E.T. – l’extraterrestre e altri capolavori è stata condivisa dallo staff della pizzeria sul loro profilo Facebook. Ha ordinato unacosacca e una doppia margherita, che ha condiviso con i suoi commensali. “Oggi abbiamo avuto l’onore di ricevere un Maestro del Cinema:”, scrive lo staff di. Il regista, cappello bianco e tenuta semplice, “ha detto che non ha mai visto unacosì grande”, ha svelato Francesco Ciotola, amministratore del locale. Ha apprezzato la margherita con doppia ...

Curiosità: Steven Allan Spielberg (Cincinnati, 18 dicembre 1946) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense.

Napoli . Pizza pernel cuore di Napoli. Il pluripremiato regista si è concesso una sosta in uno dei locali più noti del rione Forcella, l'Antica Pizzeria da Michele, dove è stato subito riconosciuto e ...Tanta curiosità, oggi: al largo di Positano è stato avvistato lo yacht 'Seven Seas' , appartenuto ae poi ceduto per 130 milioni di euro (circa 150 milioni di dollari) al magnate dell'acciaio, Barry Zekelman, amministratore delegato della Zekelman Industries. Tra i riconoscimenti ...

Steven Spielberg a Napoli: pizza da Michele per il grande regista ilmattino.it

Steven Spielberg in pizzeria a Napoli RaiNews

Napoli . Pizza per Steven Spielberg nel cuore di Napoli. Il pluripremiato regista si è concesso una sosta in uno dei locali più noti del rione Forcella, l'Antica Pizzeria da Michele, dove è ...Pizza per Steven Spielberg nel cuore di Napoli. Il pluripremiato regista, che starebbe trascorrendo un periodo di vacanza in costiera amalfitana, si è concesso una sosta in uno dei locali più noti ...