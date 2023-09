“Stesso Battito” | il festival della prevenzione per la salute del cuore

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La Giornata Mondiale delche ogni anno ricorre il 29 settembre e ci invita a porre l’attenzione sulladi malattie cardiovascolari – ancora oggi una delle maggiori cause di morte -, si trasforma, negli ospedali e centri medici di Humanitas a Bergamo, in undiper ladele dell’apparato circolatorio. Incontri gratuiti per cittadini e specialisti alla scoperta delAi consulti gratuiti con specialisti in Cardiologia e Chirurgia Vascolare, andati esauriti in poche ore, si aggiungono incontri di formazione e sensibilizzazione aperti al pubblico. Si parlerà didell’apparato cardiovascolare nell’incontro gratuito organizzato nella sede del centro medico Humanitas Medical Care di Almè, in via ...