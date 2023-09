Stefano De Martino pizzicato con la nuova fiamma | spuntano le prime immagini

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Deha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez: ledellacoppia Dopo la nascita della storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, ancheDeè ripartito in amore. Il conduttore di Rai2 nelle scorse ore è statodai paparazzi del settimanale Diva e Donna in compagnia di quella che sarebbe la. Si tratta di Martina Trivelli, giovane ventiseienne originaria di Pescara che era già stata immortalata tra le braccia di Desulle pagine di Chi. Su Diva e Donna colui che sarà lavoce narrante de Il Collegio è stata invece beccato in sella a uno scooter in compagnia della bella Martina, sua ...