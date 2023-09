(Di mercoledì 20 settembre 2023)i numeri di Rafael, attaccante del, nell’ultima partita di Champions League contro ilÉ la tentazione dei grandi giocatori o di quelli che potrebbero esserlo: provare a cesellare un gol per imprimergli un marchio d’autore, salvo rischiare di sbregare l’opera e finire male. Il colpo di tacco diavrebbe coronato un’azione capolavoro in caso di riuscita, ma l’avere gettato al vento un’occasione d’oro fa di lui il bersaglio preferito per una serie di critiche tra il feroce e l’ineluttabile. Nessuno vede in quel momento un segno di stanchezza, un gesto istintivo invece che ragionato, un errore indubitabile ma con una sua forma di ragione. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport viene considerata nient’altro che «una leggerezza assurda» e peggio, una cosa inaccettabile: ...

Curiosità: Luigi Datome, detto Gigi (Montebelluna, 27 novembre 1987), è un ex cestista italiano, di ruolo ala piccola, professionista in NBA e in Europa.

I voti di Krunic, Pulisic e Pioli dopo il pareggio di- Newcastle in Champions League: promosso il tecnico, rimandati i due giocatori Sono due i giocatori delche dividono i giudizi, prendendo come campione di riferimento i due quotidiani della città: Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Krunic e ...Sandro Tonali riceverà tantissime attenzioni oggi al Meazza, quando scenderà in campo per- Newcastle. Vi arriverà con la nostalgia del pubblico di casa e la curiosità dei suoi nuovi tifosi, ...

STATS – Milan-Newcastle: tutti lo bocciano, per l'Uefa Leao è stato il migliore in campo! Calcio News 24

STATS – Milan Newcastle: Tonali in Europa è l’uomo con la dinamo Calcio News 24

I voti di Krunic, Pulisic e Pioli dopo il pareggio di Milan-Newcastle in Champions League: promosso il tecnico, rimandati i due giocatori Sono due i giocatori del Milan che dividono i giudizi, prenden ...Sandro Tonali riceverà tantissime attenzioni oggi al Meazza, quando scenderà in campo per Milan-Newcastle… Sandro Tonali riceverà tantissime attenzioni oggi al Meazza, quando scenderà in campo per Mil ...