Starmer incontra Macron | quant’è lontana la Brexit

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Non era il Berghain, ma l’Eliseo. In un’epoca in cui se non lo fotografi non è accaduto davvero, Keirha potutore Emmanuel, ma senza photo opportunity. Una foto alla fine è uscita, caricata da lui, niente post collaborativo. In fin dei conti è leader del partito laburista britannico, ma non (ancora) primo ministro. La visita di Sir Keir – pochi mesi dopo che l’attuale premier Rishi Sunak e il presidente francese hanno condiviso, in quello stesso cortile, un ombrello e una bromance – chiude però un tour all’estero impostato da quasi-inquilino di Downing Street. Il timing è curioso, a Parigi il giorno prima della «royal visit» di Re Carlo. Due segnali. La turbolenza è ormai alle spalle, d’altronde l’abbraccio di marzo sanciva il primo bilaterale da cinque anni tra due potenze separate dalla Manica e da una ...