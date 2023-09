Stampanti 3D alleate dell’Industria

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quello della stampa 3D è un settore in forte sviluppo, che sta rivoluzionando le dinamiche d’impresa Nel mercato economico attuale, dove l’innovazione tecnologica, il miglioramento degli standard qualitativi e la riduzione del time to market sono esigenze imprescindibili, le3D divengono sempre più protagonistel system. Nei prossimi anni, il comparto è destinato a crescere ulteriormente per arrivare a oltre 70 miliardi nel 2030 (fonte GlobalData) 3ntr, produttore italiano di sistemi di stampa 3D industrial grade, ha di recente presentato a Plast 2023, un modello di grande effetto e dimensioni davvero extra: la pala eolica di oltre 3 metri, realizzata dallo studio Pietro Pozzi Design, utilizzando proprio un modello di3D targata 3ntr. Di3D, dei vantaggi che offrono al mondo ...