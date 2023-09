Stacco di testa da bomber e pareggio al 95? | il portiere della Lazio Provedel fa impazzire l’Olimpico – Il video

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Era successo soltanto altre tre volte nella storiaChampions League. Ivan, il 29enne, si è trasformato per una sera in goleador e ha spinto i biancocelesti ha riacciuffare unche sembrava ormai impossibile, nella gara d’esordiostagione di Champions League contro l’Atletico Madrid, allo scoccare dell’ultimo minuto di recupero. Un inserimento “geniale” condiimperioso che ha freddato ilavversario, Jan Oblak, e ha fatto esplodereal 95?. Nonostante i tentati assalti dei biancocelesti, la partita sembrava infatti inchiodata solo 0-1, dopo il gol al 29? del primo tempo firmato da Barrios. Fino al «colpo di ...

...modo 6' replica il Perugia con un cross di Ricci che Matos prova a correggere in rete di, la sua battuta è imprecisa 1' subito ospiti pericolosi: su un cross da destra Nicastro prova lo...... è un nove abbastanza tradizionale: il fisico è asciutto ma comunque strutturato, ha unoesplosivo e una buonissima coordinazione del corpo che gli consentono di segnare tanto anche di, ...

