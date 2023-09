Sporting Braga-Napoli 1-2 | tanti sprechi e sofferenza ma tre punti pesanti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Non è ilchampagne dell'esordio spumeggiante dell'anno scorso con il Liverpool. Non è ildi Spalletti e probabilmente non lo sarà più. Ma è il...

Curiosità: Lo Sporting Clube de Braga, meglio noto come Sporting Braga è una società polisportiva portoghese con sede nella città di Braga. Fondata nel 1921, è nota per la sua sezione calcistica. Nel suo palmarès figurano tre Coppe di Portogallo, due Coppa di Lega Portoghese, una Coppa Intertoto, ed una finale di UEFA Europa League, persa contro i connazionali del Porto. In campionato il miglior risultato è stato il secondo posto del 2009-2010, dietro al Benfica.

Di Lorenzo porta in vantaggio i campioni d'Italia, Bruma pareggia. Nel finale, l'autorete di Niakaté regala i 3 punti agli azzurri Il Napoli vince 2 - 1 sul campo dellooggi 20 settembre 2023 per la gara valida per la prima giornata del Gruppo C di Champions League . Gli azzurri, in vantaggio con il gol di Di Lorenzo, vengono raggiunti nel finale ma ...Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport 251 REAL SOCIEDAD - INTER LIVE -- NAPOLI LIVE GRUPPO C REAL MADRID - UNION BERLINO 1 - 0 90'+4' Bellingham GRUPPO A GALATASARAY - ...

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria sul campo dello Sporting Braga è intervenuto a Mediaset: "Abbiamo creato un po' di palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. In Europ ...Braga - Napoli 1-2 Marcatori: 46' pt Di Lorenzo, 39' st Bruma, 43' st Niakaté (aut.) Sporting Braga (4-2-3-1): Matheus 7.5; Gomez 5.5, Fonte 5, Niakaté 4.5, ...