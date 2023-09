(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Riconoscere, in Costituzione, il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivitàiva è un fatto rilevante. Ormai la scelta è prossima all'obiettivo visto chela Camera ha votato la modifica costituzionale in terza lettura, che parte da una proposta del Pd, primo firmatario Mauro Berruto. Da domani dovrà essere lo Stato, in tutte le sue articolazioni, a garantire la piena attuazione della nuova norma e consentire a tanti cittadini che prima non potevano farlo per ragioni economiche di disporre delallo". Lo scrive sui social il deputato Pd Stefanodell'ufficio di presidenza della Camera.

Curiosità: John Paul Vincent Vaccaro, detto Sonny (Trafford, 23 settembre 1939), è un dirigente d'azienda statunitense specializzato nel marketing sportivo.

... diseducativo per i ragazzi, e non fa bene alloe male alle stesse squadre. Concetto Lo Bello ... Albertazzi,Magnani,Vinci,Minganelli,Marchesi, Legnani,Furloni,Nanni,, Barbieri + Pro Enna ......il fiore all'occhiello dellocittadino. Il primo volume della collana, come detto, sarà presentato il 3 ottobre presso la biblioteca Ariostea. Dialogheranno con l'autore Riccardo, ...

Sport: Vaccari (Pd), 'da oggi sacrosanto diritto di tutti' Il Tirreno

Colpo Montecchio: arriva il baby Tommaso Vaccari Quotidiano Sportivo

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Riconoscere, in Costituzione, il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva è un fatto rilevante. Ormai la scelta è prossim ...Il Montecchio si prepara al torneo di Serie C unica con l'arrivo di Tommaso Vaccari in prestito da Cavriago e la convocazione di Andrea Rinaldini nella selezione regionale Under 15. Altri giocatori co ...