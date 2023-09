Sport | Rampelli Fdi | ' si fa sul serio | tutte le scuole siano dotate di palestre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Oggi viene inserita in Costituzione una norma fondamentale per il benessere degli italiani e in particolare per la crescita dei nostri ragazzi. Ora occorre lavorare affinché loinserito nella nostra Carta non sia solo una petizione di principio ma si trasformi in atti concreti". È quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Fabio. "E' necessario - aggiunge - introdurre definitivamente l'educazione motoria nella scuola primaria, garantire che tutti gli istituti superiori abbiano impiantiivi agibili e moderni favorendo, ove non ci fossero condizioni economico finanziarie, il regime di sussidiarietà affidando la gestione delle struttureive a società e associazioni in cambio della manutenzione, programmare le attività ...