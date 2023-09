Sport italiano in lutto | Manuel Puglisi è venuto a mancare a soli 22 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il Catania. questa notte, è stato investito da una tregedia:ha perso la vita all’alba, in seguito a un incidente motociclistico, nel quartiere di San Cristoforo, in via Poulet. Il giovane era a bordo di una moto di grossa cilindrata, quando ha perso il controllo del mezzo. Le forze dell’ordine si sono subito recate sul posto per effettuare i rilievi e accertare le cause del decesso. Tempestivo l’arrivo dei soccorso attorno alle 4 del mattino, ma per il ragazzo non c’è stato nulla fare. Sul posto sono giunti anche amici e parenti. Moltissimi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia sui profili social di. Tra i tanti messaggi, anche uno da parte del Catania, squadra in cui è cresciuto: “Il mondo dellosiciliano piange oggi la scomparsa di...