Sport in Costituzione | vinta la battaglia della destra con voto bipartisan Meloni | “Svolta culturale”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Con 312 voti favorevoli, raggiungendo così la maggioranza dei due terzi dei componenti, la Camera ha approvato all’unanimità in via definitiva la riforma costituzionale in materia di attivitàiva, che prevede, all’articolo 33Carta, che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme”. Come per ogni disegno di legge di riforma costituzionale, per essere approvato il testo sulla tutela delloha seguito un esame particolare in Parlamento: il provvedimento è stato infatti approvato due volte sia dalla Camera sia dal Senato nella stessa versione, in un intervallo di tempo non inferiore ai tre mesi, e con la maggioranza assoluta dei voti nella seconda votazione. Una storica vittoria...

Curiosità: Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. fino al 2018) è un'azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale.

'L'approvazione all'unanimita' in via definitiva in Parlamento della riforma costituzionale per l'introduzione dello sport in Costituzione rappresenta una pagina storica per la Nazione". E' il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Riconoscere nella nostra Carta fondamentale il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva

Finalmente lo sport, grazie alla modifica all'articolo 33, che ora 'riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva'. Da oggi la Costituzione italiana "riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva".