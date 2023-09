Sport | Berruto Pd | ' oggi attualizziamo Costituzione riconoscendo diritto'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "In questa aula, il 22 dicembre 1947, l'Assemblea approvò ladella Repubblica, un patto capace, 75 anni dopo, di raccoglierci ancora sotto un'unica bandiera e rappresentare il nostro essere italiani. Un patto, è bene ricordarlo in ogni occasione, democratico e antifascista! Pensare di poter correggere quel lavoro straordinario mette i brividi.rispondiamo alla necessità di attualizzarlo. Aggiungeremo alla Carta costituzionale queste parole: ‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivitàiva in tutte le sue forme'". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato dem Mauro, annunciando il voto favorevole del gruppo del Partito democratico alla modifica dell'articolo 33 della...

Curiosità: Mauro Berruto (Torino, 8 maggio 1969) è un politico italiano.

"Finalmente il diritto allo sport entra in Costituzione, grazie a un forte lavoro del Pd e del primo firmatario, Mauro Berruto". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Nazareno.

