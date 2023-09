Spezia-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I liguri devono tirarsi fuori da un brutto periodo, mentre gli emiliani cercano la loro prima vittoria.si giocherà sabato 23 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Picco.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli aquilotti hanno iniziato malissimo il campionato con tre sconfitte all’ attivo e un pareggio. Urge una immediata riscossa per provare a risalire la china, se davvero si vuole ritornare immediatamente in A. Nell’ultimo turno la squadra di Alvini è uscita sconfitta da Venezia per 1-0. I granata hanno attualmente 3 punti in cinque partite, frutto di 3 pareggi e due sconfitte, che valgono il quattordicesimo posto. Non un buon inizio per la squadra di Nesta che avrà bisogno necessariamente di ...