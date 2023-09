Spettacolare Recupero | Alpinista Precipita sul Gran Sasso ma Si Salva

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Teramo - Una situazione potenzialmente catastrofica si è trasformata in un incredibile atto ditaggio quando unha perso l'appiglio e èto da un'altezza di circa dieci metri sul Corno Piccolo del. Questo audace scalatore, di origine toscana, è stato fortunatamente in grado di raccontare la sua storia con una ferita e un'abbondante dose di spavento. L'incidente ha scatenato un'operazione di soccorso di alto livello nel pomeriggio, mentre l'si trovava sulla parete est del Corno Piccolo insieme a un compagno. Dopo aver completato la loro scalata e mentre attraversavano per intraprendere la discesa lungo la ferrata Danesi, uno dei due èto da un'altezza considerevole. Le circostanze avverse non hanno reso la situazione ...