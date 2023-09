Spari nel Napoletano | 34enne colpito al braccio sinistro da un proiettile

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco meno di un’ora fa i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti ad Acerra in piazza Grazia Deledda per un uomo ferito. Si tratta di unalda un. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti in sella ad uno scooter. Indagini in corso, carabinieri ancora sul posto. Motivazioni, dinamica e matrice ancora da chiarire. L'articolo proviene da Anteprima24.it.