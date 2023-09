Spalletti e Allegri si ritrovano in casa Juve I social | ' Stavolta si sono stretti la mano'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) TORINO - Ora che è ct Lucianodeve girare per centri sportivi e monitorare da vicino i calciatori in orbita Nazionale. Lo ha già fatto da quando ha preso le redini lasciate da Mancini e ...

Curiosità: Luciano Spalletti (Certaldo, 7 marzo 1959) è un allenatore di calcio italiano, commissario tecnico della nazionale italiana.

...quale si sono fermati Alex Sandro e Rabiot) si è svolto sotto gli occhi del CT Luciano. L'... Occasione anche per intrattenersi con Maxe l'ex azzurro ...TORINO - Ora che è ct Lucianodeve girare per centri sportivi e monitorare da vicino i calciatori in orbita Nazionale. ... dove ha ritrovatoa otto mesi da quella mancata stretta di ...

Juventus, Spalletti fa una visita speciale ad Allegri: Alex Sandro e Rabiot costretti a lasciare l'allenamento Virgilio Sport

Luciano Spalletti ha fatto visita alla Juventus nel centro sportivo della Continassa da Ct dell’Italia. L’ex allenatore del Napoli ha incontrato Giuntoli per la prima volta dopo il trionfo in terra ...Durante l'allenamento, però, Rabiot e Alex Sandro hanno subito un colpo ed entrambi hanno dovuto lasciare anzitempo la seduta. Il brasiliano accompagnato fuori da uno dello staff e il francese ...