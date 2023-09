Spagna-Italia oggi in tv | orario calcio a 5 | programma 20 settembre | tv | streaming

(Di mercoledì 20 settembre 2023), mercoledì 20(ore 21.00, direttasul sito della FIGC), la Nazionalena dia 5 affronterà lanel secondo incontro del Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali alla rassegna in Uzbekistan 2024. La compagine tricolore di Massimilano Bellarte è attesa da una sfida molto impegnativa. Gli azzurri affronteranno al Palacio Multiusos di Guadalajara una delle selezioni nazionali più forti del mondo, con giocatori dotati di una squisita tecnica individuale. Nella cittadina alle porte di Madrid, la formazione capitanata da Carmelo Musumeci cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il cammino dell’è iniziato bene: la vittoria al PalaSele di Eboli contro la Slovenia per 3-1 ha dato fiducia ai ragazzi di ...

Curiosità: La Spagna (in spagnolo España; in basco Espainia; in catalano Espanya; in galiziano: España), il cui nome ufficiale è Regno di Spagna (in spagnolo Reino de España; in basco Espainiako Erresuma; in catalano Regne d'Espanya; in galiziano: Reino de España), è uno Stato sovrano, membro dell'Unione europea dal 1986. Monarchia costituzionale, la Spagna si trova all'estremità occidentale dell'Europa e occupa buona parte della superficie della penisola iberica. Ha una superficie di 505941 km² e nel 2020 contava 47 431 256 abitanti. Confina a nord-est con la Francia (da cui è separata dalla catena dei Pirenei) e Andorra, a sud con il possedimento britannico di Gibilterra, a ovest con il Portogallo e, tramite le sue exclave di Ceuta e Melilla, con il Marocco. È inoltre bagnata a nord dall'oceano Atlantico e a sud dal mar Mediterraneo.

...ha portato per la prima volta nella storia repubblicana la destra al vertice del governo in, ... Come indove gli amici di Vox sono crollati al... Meloni innesta la retromarcia Spegnerebbe ...... con la curatela di Juan Antonio Garcìa Castro, Palma Martìnez - Burgos Garcìa e Thomas Clement Salomon, il coordinamento scientifico di Mila Ortiz e il patrocinio dell'Ambasciata diin,...

Spagna-Italia oggi in tv, orario calcio a 5: programma 20 settembre, tv, streaming OA Sport

Futsal, qualificazioni Mondiali, Italia-Spagna: dove vedere la partita ... Today.it

Spagna-Italia calcio a 5: gli azzurri del futsal sono pronti a scendere nuovamente in campo per disputare la seconda giornata dell’Elite Round di qualificazione verso i Mondiali 2024. Dopo aver ...Vanessa Incontrada, in questo periodo, è molto impegnata con il suo lavoro in televisione. Reduce dai Tim Music Awards condotti insieme all'amico e collega Carlo Conti, la ...