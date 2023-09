Sostenibilità | Engineering tra firmatari manifesto del Global compact delle Nazioni Unite

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) -, azienda italiana leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e pa, sigla il'Imprese per le persone e la società', rivolto alle aziende e redatto dall'UNNetwork Italia, rete locale del, la più grande iniziativa did'impresa al mondo. Con la firma al, l'azienda guidata da Maximo Ibarra si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. “Lo scorso anno abbiamo aderito al...

Curiosità: Engineering Ingegneria Informatica (capogruppo del gruppo Engineering) è una società italiana costituita nel 1980 nel settore del software e servizi IT, specializzata nella consulenza informatica in particolare per i settori pubblica amministrazione (centrale, locale, sanità), utility, telco e industria.

