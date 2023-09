Sorpresa Lindstrom durante Braga-Napoli | il gesto non è passato inosservato

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Non èilche le telecamere hanno colto appieno. È successo immediatamente dopo il gol Una grande prestazione da vera squadra quella delcontro lo Sportingche si è inizialmente fatto rimontare dalla squadra portoghese ed ha poi immediatamente attaccato la porta avversaria portando all’autogol, di Niakate a seguito dell’assist di Zielinski. Un episodio fortunato, potrebbero pensare in molti, in realtà gli azzurri hanno avuto una reazione d’orgoglio per un’altra partita che sarebbe potuta terminare non nel migliore dei modi e far infuriare tutti i tifosi della squadra Campione d’Italia. Per tentare l’affondo, Garcia era pronto a far entrareche era già senza pettorina ...