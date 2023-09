Sophia Loren compie gli anni | gli auguri speciali del Calcio Napoli alla leggendaria attrice

(Di mercoledì 20 settembre 2023)celebra oggi il suo compleanno. Il, ha reso omaggio a questa straordinaria donna., l’emblema della napoletanità nel mondo, festeggia oggi il suo compleanno. Laviene celebrata, inclusi glidaluna Leggenda Napoletana nel Mondo, la donna che una volta disse: “Io non sono italiana, sono napoletana. È un’altra cosa!“, celebra oggi il suo compleanno. Questaè un emblema della napoletanità nel mondo, un simbolo di bellezza, talento ...

Curiosità: Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone (Roma, 20 settembre 1934), è un'attrice italiana con cittadinanza francese.

compie 89 anni, nata a Pozzuoli il 20 settembre 1934, da anni risiede in Svizzera a Ginevra. Per il figlio Edoardo Ponti è tornata nel 2020 sugli schermi con La vita davanti a sé e per la ...rappresenta ancora oggi l'Italia nel mondo. O almeno l'Italia di un tempo. L'Italia neorealista, l'Italia delle maggiorate. L'Italia della Ciociaria e di Vittorio De Sica, l'Italia di ...

Sophia Loren compie 89 anni: le origini del nome d’arte, il primo incontro con Carlo Ponti (suo futuro... Corriere della Sera

"Buon compleanno Sophia. Da Aurelio De Laurentiis e dalla SSC Napoli i più affettuosi auguri alla meravigliosa artista, emblema della napoletanità nel Mondo", si legge sul sito ufficiale e sul canale ...La diva del cinema sarà presente all'inaugurazione del "Sophia Loren Restaurant - Original Italian Food" nella città dove ha girato l'ultimo film "La vita davanti a sé" ...